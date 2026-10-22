Черный, зеленый или травяной: какой чай действительно полезнее для сердца

Регулярное употребление чая связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Daily Mail со ссылкой на несколько крупных исследований. Особенно много данных накоплено по черному чаю: в одном из обзоров почти двух миллионов человек у тех, кто пил его больше всего, риск смерти от болезней сердца был примерно на 14% ниже.

Авторы других работ связывают возможную пользу с флавоноидами — растительными веществами, которые могут поддерживать нормальную работу сосудов и немного снижать давление. При этом наиболее разумным количеством специалисты называют примерно от двух до трех чашек несладкого черного чая в день.

Зеленый чай тоже содержит полезные соединения, включая катехины, однако доказательств его явного преимущества перед черным пока нет. Ройбуш не содержит кофеина и в некоторых исследованиях был связан со снижением холестерина.

А вот с лакричным чаем советуют быть осторожнее. Содержащийся в солодке глицирризин может повышать давление, снижать уровень калия и провоцировать нарушения сердечного ритма.

При этом большинство данных о чае остаются наблюдательными и не доказывают, что именно напиток защищает сердце. На риск сильнее влияют общий рацион, физическая активность, курение и другие привычки.