33-летняя Барбара Палвин рассказала, как готовилась к показу Victoria’s Secret спустя 1,5 месяца после родов

33-летняя американская модель Барбара Палвин рассказала о том, как вернулась на подиум через полтора месяца после рождения ребенка. В интервью Page Six она отметила, что ее тело восстановилось быстро.

Барбара связывает это с тем, что во время беременности не занималась изнурительными тренировками и придерживалась особого рациона. Палвин отметила, что ела только органические продукты. Такой подход, по ее мнению, помог ей сохранить силы и быстрее вернуться к привычной работе.

«Во время беременности я очень хотела быть уверена, что с малышкой все в порядке, поэтому ела только органические продукты», — призналась Палвин.

Модель не считает свой выход на показ чем-то экстраординарным. Она напомнила, что декрет длится 6-8 недель, а ей нужно лишь пройтись по подиуму. Для Палвин это часть профессии, а не героический поступок. Она спокойно отреагировала на внимание публики и подчеркнула, что не стремится соответствовать чужим ожиданиям.

Палвин и 34-летний американский актер Дилан Спроус впервые стали родителями 7 сентября: у них родилась дочь. До свадьбы, которая состоялась в 2023-м году, пара встречались пять лет.

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