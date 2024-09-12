Жителям разъяснили, как работает Единая информационная система жилищного строительства

В документе представлена подробная информация об устройстве системы и личного кабинета поставщика услуг. В нем рассказывается, как зарегистрироваться в системе и какие функции доступны пользователю. В их числе — размещение сведений об организации и проектах строительства, просмотр информации о размещенных проектах строительства, отправка сведений об организации на модерацию в АО «ДОМ.РФ» и многое другое.

Документ был подготовлен в целях обеспечения информационного сопровождения внедрения механизма строительства жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу, предусмотренного Федеральным законом от 22 июля 2024 г. №186-ФЗ «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу».