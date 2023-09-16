Жителям РФ рассказали о ситуации с ценами на бургеры

По словам главы координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергея Миронова, увеличение налога на добавленную стоимость вдвое на часть фастфуда не окажет влияния на конечные цены. Об этом сообщает издание «Подъем».

Он уточнил, что рестораны c оборотом менее двух миллиардов рублей в год его не платят.

По мнению эксперта, такие изменения характерны лишь компаний «Вкусно — и точка», Rostic`s и «Бургер Кинг».

В самих компаниях подтвердили рост налога, однако не сообщили о вероятности пересмотра ценовой политики.