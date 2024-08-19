Жительниц Подмосковья приглашают принять участие в форуме «Женщина третьего тысячелетия»

Жительниц Подмосковья приглашают принять участие в третьем международном форуме «Женщина третьего тысячелетия» , который пройдет 14-15 ноября на площадке КЦ ГлавУПДК при МИД РФ в Москве.

Заявленные ключевые темы форума направлены на позитивное влияние укрепления женского движения в России и взаимодействие между женщинами России и женщинами зарубежных дружественных стран.

В программе мероприятия — пленарное заседание, стратегические и экспертные сессии, дискуссионные площадки, заседание Международного дискуссионного клуба «VISION 3000», презентация регионов России и зарубежных стран, организация деловых встреч, обсуждение актуальных проблем.

Участники смогут представить свои проекты и найти партнеров для их реализации, расширить и укрепить межрегиональное и международное деловое сотрудничество, наладить связи с международным женским движением, посетить мастер-классы.

В рамках форума состоится международная выставка «Руками женщины». Свою продукцию на ней представят компании, организации, профильные ассоциации, женщины-предприниматели, мастера и ремесленники, дизайнеры, художники, представители медицины из 89 регионов РФ и зарубежных стран. Выставка призвана продемонстрировать инвестиционную привлекательность МСП, национальный колорит через НХП, ремесла, декоративно-прикладное искусство, национальные костюмы и традиции, а также туристический потенциал регионов РФ и зарубежных стран.

Также в рамках форума наградят победителей пятого юбилейного Международного фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах» и Международного конкурса «Женщина третьего тысячелетия».

К участию в мероприятии приглашаются женщины-представители различных отраслей бизнеса, топ-менеджеры, представители культуры, PR-специалисты, блогеры, инфлюенсеры, HR-директора, теле- и радиоведущие и журналисты, представители креативных индустрий, специалисты цифровой экономики, представители органов власти, общественные деятели.