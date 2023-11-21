Жительница Подмосковья вышла в финал федеральной программы «Мама-предприниматель»

Жительница Подмосковья Елена Куркина вошла в число финалистов федеральной программы «Мама-предприниматель». Об этом сообщили в Мининвесте региона.

Как рассказала замглавы Минэкономразвития РФ Татьяна Илюшникова, для федерального этапа из проектов сотни участниц были отобраны тридцать проектов. Многие из них — социальной направленности.

«Например, это центр пошива адаптивной одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья, центр для детей с особенностями, создание развивающих игрушек и многое другое», - сообщила она.

В следующем месяце участницы будут бороться за один из основных призов — это денежные вознаграждения в размере миллиона рублей, пятисот тысяч рублей и 250 тысяч рублей. Помимо этого, вручат специальный приз. Итоги федерального этапа подведут девятого декабря.