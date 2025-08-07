Животноводы Озер увеличили объемы производства молока
Фото: [Агрохолдинг «ОСП агро»]
В первом полугодии 2025 года животноводческий комплекс «ОСП агро», расположенный в Озерах, произвел 28 314 тонн коровьего молока. Этот показатель превышает результаты аналогичного периода прошлого года на 385 тонн.
Достижение таких значительных результатов стало возможным благодаря использованию всесторонней стратегии в молочном производстве, применяемой во всех хозяйствах агрохолдинга. Специалисты уделяют пристальное внимание не только улучшению генетики скота посредством прогрессивной племенной работы, но и оснащению ферм передовыми технологиями, обеспечивающими комфорт и здоровье животных. Важным фактором успеха является создание прочной кормовой базы, гарантирующей сбалансированность и высокую питательную ценность рациона, а также поддержание высокого уровня профессионализма сотрудников.
«Мы ставим перед собой задачу увеличить годовой объем производства молока до 58 000 тонн. Для этого мы будем продолжать совершенствовать качество кормов и генетический потенциал коров, отдавая приоритет особям с высокой молочной продуктивностью. Помимо этого, мы постоянно работаем над улучшением условий содержания животных, чтобы создать максимально комфортную среду и стимулировать дальнейший рост производства», – поделился президент агрохолдинга Игорь Исаев.