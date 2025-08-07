Животноводы Озер увеличили объемы производства молока

«Мы ставим перед собой задачу увеличить годовой объем производства молока до 58 000 тонн. Для этого мы будем продолжать совершенствовать качество кормов и генетический потенциал коров, отдавая приоритет особям с высокой молочной продуктивностью. Помимо этого, мы постоянно работаем над улучшением условий содержания животных, чтобы создать максимально комфортную среду и стимулировать дальнейший рост производства», – поделился президент агрохолдинга Игорь Исаев.