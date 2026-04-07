Золотая лихорадка наступила на пятки США: почему мир массово избавляется от доллара

Тренды изменения структуры мировых резервов

На текущий момент эксперты наблюдают устойчивое снижение веса доллара в глобальных запасах. По результатам 2025 года его доля опустилась до отметки 56,77%. Согласно анализу Международного валютного фонда, почти 92% изменений в середине прошлого года были вызваны рыночной переоценкой из-за ослабления курса самой валюты, а не только прямыми продажами регуляторов. Тем не менее, структурная диверсификация продолжается: банки активно включают в свои портфели золото и валюты, не входящие в традиционную четверку лидеров. Переход к фрагментированной системе становится все более очевидным, лишая доллар его прежнего безусловного лидерства.

Альтернативные инструменты и роль золота

Главным выгодоприобретателем в текущей ситуации выступает золото. Только за третий квартал 2025 года центральные банки приобрели порядка 220 тонн этого металла. Впервые в истории стоимость золотых запасов в резервных портфелях превысила стоимость активов, номинированных в евро. Параллельно растет интерес к нейтральным валютам, таким как австралийский и канадский доллары, а также шведская крона, которые в совокупности занимают около 5,5% распределенных резервов. При этом позиции евро остаются стабильными на уровне 20%, а китайский юань пока не смог оправдать ожиданий, столкнувшись с барьерами в виде контроля капитала и замедления экономики КНР.

Причины ухода от американских активов

Ускоренная диверсификация обусловлена тремя ключевыми факторами. Во-первых, это санкционные риски: прецедент с блокировкой российских активов в 2022 году заставил многие страны искать защиту в физическом золоте, которое невозможно заморозить дистанционно. Во-вторых, политическая нестабильность в США и использование доллара как инструмента торгового давления повышают валютные риски. В-третьих, снижение привлекательности казначейских облигаций США на фоне роста доходности на других рынках делает американские долговые бумаги менее востребованными. Опросы подтверждают, что более половины управляющих резервами ставят целью снижение зависимости от экономики США.

Риски долгового рынка и перспективы цифровых активов

Структура владения американским госдолгом также претерпела изменения. Доля иностранных держателей облигаций сократилась до 30%, в то время как основная нагрузка легла на внутренних инвесторов и ФРС. Это делает систему более чувствительной к внутренним колебаниям. Что касается криптовалют, то биткоин пока не рассматривается как полноценный резервный актив из-за высокой волатильности и отсутствия четкого регулирования. В краткосрочной перспективе на крипторынке доминируют продавцы: при негативном сценарии цена биткоина может опуститься до 65000 долларов, однако преодоление отметки 72000 долларов станет сигналом к началу нового этапа роста.