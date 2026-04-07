«Золотая рыбка» подорожала: минтай бьет рекорды на фоне китайского спроса

В оптовом сегменте российского рыбного рынка произошло знаковое событие. К началу апреля 2026 года стоимость одного килограмма минтая на Дальнем Востоке достигла 175 рублей. Это на 34,6% выше прошлогоднего показателя. С начала года рыба в оптовой закупке прибавила в цене 22,4%. Среди всех основных промысловых видов минтай показал самый стремительный рост, передает « Коммерсантъ ».

Китайский аппетит подогрел цены

Главной движущей силой подорожания стал резкий скачок экспортного спроса, в первую очередь со стороны Китая. Аналитики ФГУП «Нацрыбресурса» связывают это с общей конъюнктурой азиатских рынков. В Росрыболовстве также подтверждают волатильность цен, отмечая ее зависимость от внешних факторов.

По данным Рыбного союза, за год импорт российской рыбной продукции в КНР вырос в полтора раза в натуральном выражении и более чем вдвое — в денежном. Участники рынка полагают, что Пекин наращивает закупки, учитывая риски дефицита продовольствия на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.

Чем это грозит кошельку россиян

Высокая стоимость оптовых партий неизбежно окажет давление на внутренний рынок. Это особенно чувствительно для россиян, ведь минтай остается самой популярной рыбой в стране. По подсчетам аналитической компании NTech, его доля в общем объеме потребления рыбы составляет 31%.

В 2025 году продажи рыбы в натуральном выражении снизились на 8% год к году, тогда как в денежном, наоборот, выросли на 14%. Это говорит о том, что люди стали покупать рыбы меньше, но платить за нее больше. Если оптовые цены на минтай продолжат расти, розничные цены последуют за ними, и ситуация может усугубиться.