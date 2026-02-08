Золото как Gamestop: драгоценный металл начал вести себя как мем-акция

Финансовые рынки на прошлой неделе продемонстрировали, что даже проверенные веками активы больше не гарантируют спокойствия. Как отмечает инвестиционная компания «Финам» со ссылкой на Yahoo Finance, пока индекс S&P 500 переживал заметную коррекцию, два главных символа сохранения стоимости — биткоин и золото — показали еще более резкие движения, в моменте потеряв около 20% и 7% соответственно. Такая динамика заставила аналитиков заговорить о том, что классическая роль золота как надежного убежища капитала подвергается серьезному испытанию.

По наблюдениям Yahoo Finance, тысячелетнее средство сбережения богатства стало демонстрировать поведение, более характерное для мем-акций или высокорискованных активов. Его цена начала формировать графики, которые «выглядели так, будто они принадлежат акциям». Ирония ситуации заключается в том, что, несмотря на непривычную волатильность, цена золота по итогам недели все равно выросла, приблизившись к психологической отметке в 5000 долларов за унцию, а с начала года прибавила около 14%.

Такие скачки стали напоминать поведение мем-акции.

«В некотором смысле, ситуация позитивна — если вы владеете золотом. Цены за неделю выросли и составляют чуть менее 5000 долларов. С начала года они выросли примерно на 14%. И есть большая вероятность, что мы увидим дальнейший рост», — отмечают авторы материала.

Оптимизм подкрепляется и прогнозами крупных банков: аналитики JPMorgan ожидают, что устойчивый спрос со стороны центробанков и инвесторов способен подтолкнуть котировки к 6300 долларов к концу года, что означает потенциальный рост почти на четверть.

Движущими силами бума по-прежнему выступают геополитическая нестабильность, опасения по поводу устойчивости фиатных валют и глобальная долговая нагрузка. Однако новая реальность такова, что стремительный рост одновременно снижает полезность актива как стабильного хранилища ценности. Эксперты напомнили: что так быстро растет, может так же быстро и упасть.

Главным победителем нынешней турбулентности становится не какой-то один актив, а принцип диверсификации, который вновь доказал свою актуальность в условиях, когда даже золото торгуется с оглядкой на мемы.

