Алименты и налоги по старинке: экономист развеял главный страх россиян о новых цифровых деньгах

Цифровой рубль не станет инструментом автоматического списания штрафов, налогов или алиментов. Новая форма российской валюты меняет способ хранения денег, но не отменяет права на обжалование и судебные процедуры. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал декан факультета экономики РАНХиГС Николай Головецкий.

Головецкий пояснил, что цифровой рубль — третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными. Он равен обычному рублю, но хранится в цифровом кошельке на платформе Банка России.

Эксперт подчеркнул: технология не создает механизма автоматического взыскания. Сначала должны быть соблюдены все законные процедуры. Например, при превышении скорости камера фиксирует нарушение, но штраф не списывается мгновенно. Гражданин получает постановление и может его обжаловать. Только после вступления решения в силу запускается взыскание. С алиментами и налогами — та же схема: требуется судебное решение или соглашение.

Массовое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября 2026 года. Крупнейшие банки подключат новую опцию, но переход останется добровольным. Уже сегодня можно открыть кошелек, переводить средства и оплачивать покупки через QR-код.

Головецкий отметил, что вокруг цифрового рубля много мифов: он не имеет срока годности, не «сгорает» и не означает тотальный переход. Главная ошибка — воспринимать его как инструмент, отменяющий законы. Это лишь новая форма денег, а все права граждан сохраняются.

Подробности об этом читайте в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».