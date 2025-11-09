«Золотой дождь за чужой счет». Трамп пообещал выплатить каждому американцу $2000: что скрывается за этим решением

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп анонсировал масштабную финансовую инициативу. Согласно его заявлению, каждый американец может получить единовременную выплату, превышающую $2000.

Источником для этих расходов, по его словам, должны стать доходы от вводимых импортных таможенных сборов.

В своем обращении Трамп дал жесткую оценку противникам такой политики, назвав их недальновидными. Он связал введение пошлин с экономическими успехами, заявив, что именно этот курс помог США укрепить статус самой мощной и авторитетной экономики мира. В числе достижений он отметил практически нулевые показатели инфляции, обновленные максимумы на фондовых биржах, а также беспрецедентный рост капиталовложений в национальную промышленность и государственные проекты.

Кроме того, политик заявил, что фискальные поступления от торговых пошлин создадут ресурс для сокращения гигантского государственного долга страны, объем которого оценивается в $37 триллионов.

