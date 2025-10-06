Золотой дуэт Севера: почему Ямал и Югра снова обошли все регионы по материальному благополучию

Ямало-Ненецкий автономный округ подтвердил статус региона с самым высоким материальным достатком жителей, возглавив соответствующий рейтинг по итогам 2024 года.

В исследовании, проведённом экспертами РИА Новости, Ямал получил максимально возможную оценку в 100 баллов.

На вторую позицию с показателем 99,31 балла поднялся Ханты-Мансийский автономный округ (Югра), заметно улучшив свои позиции по сравнению с предыдущим периодом. Таким образом, лидерами в сфере материального благосостояния населения вновь стали ключевые нефтегазодобывающие субъекты России.

Аналитики подчеркивают, что ЯНАО демонстрирует стабильное лидерство, удерживая первую строчку рейтинга второй год подряд. Югра же совершила значительный рывок, переместившись с шестой позиции, которую она занимала по итогам 2023 года, на вторую. Расчёт итогового балла производился на основе анализа пяти ключевых показателей, среди которых одним из определяющих стал уровень доходов населения.

Ранее сообщалось о том, что правительство выделило деньги на доплаты пенсионерам в 19-ти регионах РФ.