Золотой «трампфон»: Trump Mobile объявила о выпуске в августе телефона T1

Компания Trump Mobile объявила о выпуске нового телефона T1. Кроме того, предлагается пакет услуг связи по цене 47,45 доллара, что является аллюзией на порядковые номера президентских сроков главы Белого дома Дональда Трампа, как отмечается в пресс-релизе.

На заставке модели золотистого цвета — знаменитый слоган Make America Great Again, а дата — 20 января 2025 года — напоминает о вступлении в должность Дональда Трампа.

«Этот элегантный смартфон золотистого цвета был создан с учетом высоких требований к производительности и с гордостью разработан и произведен в Соединенных Штатах», — уверяет компания-производитель «трампфона».

В то же время специалисты из США считают, что производство аппаратов, вопреки утверждениям, будет осуществляться в Китае.