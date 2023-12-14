Золоторезервы России впервые превысили рекордные 150 млрд долларов

Отмечается, что увеличение стало возможным благодаря росту мировых цен на указанный драгметалл. Однако в физическом выражении российский золотой запас сократился примерно на 16 тонн, составив в общей сложности 2 315 тонн.

«Вложения России в золото в ноябре увеличились на 2,2% — до 151,9 миллиарда долларов, что стало максимальным уровнем в современной истории. Предыдущий максимум был в октябре на уровне 148,7 миллиарда долларов», - следует из анализа Банка России.

Ранее стало известно, что уже в четверг, 15 декабря, Банк России может поднять ключевую ставку до 16%.