Золоторезервы России впервые превысили рекордные 150 млрд долларов
Фото: [© РИА Новости / Наталья Селиверстова]
Золотые резервы Российской Федерации достигли рекордных 151,9 млрд американских долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных Центробанка.
Отмечается, что увеличение стало возможным благодаря росту мировых цен на указанный драгметалл. Однако в физическом выражении российский золотой запас сократился примерно на 16 тонн, составив в общей сложности 2 315 тонн.
«Вложения России в золото в ноябре увеличились на 2,2% — до 151,9 миллиарда долларов, что стало максимальным уровнем в современной истории. Предыдущий максимум был в октябре на уровне 148,7 миллиарда долларов», - следует из анализа Банка России.
Ранее стало известно, что уже в четверг, 15 декабря, Банк России может поднять ключевую ставку до 16%.