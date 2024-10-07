Золотые резервы России приблизились к 200 миллиардам долларов

По данным Центрального банка, на конец сентября золотовалютные резервы России достигли рекордных 199,8 миллиарда долларов, что соответствует увеличению их доли в международных активах до 31,5%, передает РИА Новости.

В пятницу регулятор сообщил, что на 1 октября международные резервы страны увеличились до 633,7 миллиарда долларов, повысившись с 613,7 миллиарда по состоянию на 1 сентября.

Инвестиции России в золото в начале осени выросли на 5,8%, достигнув 199,8 миллиарда долларов и превысив предыдущий рекорд, установленный в августе на уровне 188,8 миллиарда долларов.

Доля золота в общих резервах страны возросла до 31,5% с 30,8% в предыдущем месяце.

Это является высшей отметкой с декабря 1999 года, когда доля данного драгоценного металла составляла 32,1%.

Ранее сообщалось, что валютный эксперт Голубовский назвал способы заработать на росте ключевой ставки Банка России.