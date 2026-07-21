Без потери пенсии: Госдума приняла закон о цифровых судовых журналах и санитарных свидетельствах

Госдума приняла закон, который упрощает регистрацию судов, вводит электронные судовые журналы и обязательные санитарные свидетельства. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал депутат Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).

Говырин пояснил, что закон полезен для бизнеса, судоходных компаний и самих моряков. Вводятся правила упрощенного определения вместимости судов и освидетельствования контейнеров — это сокращает сроки и издержки. Четко регламентируются идентифицирующие признаки судна, что важно для регистрации.

Активно внедряется цифровизация: судовой журнал можно вести в электронном виде, а санитарные свидетельства получать через госуслуги. Устанавливаются единые правила санитарно-эпидемиологического контроля: свидетельства выдают на 12 месяцев для пассажирских судов и на 5 лет для остальных. Создается реестр санитарных свидетельств, доступный для проверки — пассажиры смогут убедиться в безопасности судна.

Закон вводит мореходную книжку, фиксирующую стаж и опыт работы моряка. Это помогает подтвердить квалификацию при трудоустройстве, защищает от необоснованных отказов и упрощает расчет пенсий.

«Мореходная книжка не заменяет трудовую, а дополняет ее», — отметил депутат.

Также закон отменяет устаревшие нормы и избыточные требования, поддерживает автономные суда и новые технологии. Упрощение процедур стимулирует инвестиции и создает новые рабочие места в смежных отраслях. Как говорится, теперь моряки смогут не только бороздить просторы, но и спокойно оформлять документы — без лишней головной боли.