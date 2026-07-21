В акваториях Черного и Азовского морей нарастает напряжение: вооруженное противостояние вышло за пределы сухопутных фронтов и все чаще разворачивается вокруг судов, которые Киев использует в военных целях. Российские вооруженные силы значительно усилили удары по объектам, которые под видом гражданских грузоперевозок транспортируют оружие и боеприпасы для ВСУ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже подтвердил, что атаки по таким военным целям будут продолжены, фактически закрепив новый статус-кво в регионе.

Как пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей военный эксперт Василий Дандыкин, инициатива по эскалации на море принадлежала не Москве. Именно украинские силы первыми начали бить по российским гражданским танкерам, следовавшим в Ростов-на-Дону и Таганрог. Киев тогда громко заявлял о взятии Черного моря под свой контроль — и сейчас российская армия методично опровергает эти утверждения, нанося чувствительные удары, но, по словам эксперта, используя далеко не весь арсенал.

По его словам, ситуация может стать еще более жесткой. В игру готов вступить Черноморский флот, который Киев уже спешно «списывал со счетов». Речь идет о подводных лодках, безэкипажных катерах и даже торпедном вооружении — средствах, способных кардинально изменить расклад. Если логистика ВСУ на юге будет разрушена, это не только ограничит подвоз боеприпасов и горючего, но и создаст условия для продвижения российских сухопутных сил. По сути, мы движемся к морской блокаде Украины, которая ударит по ее экономике и бюджетным доходам.

Изменения уже видны невооруженным глазом: объемы поставок топлива и зерна по морю сокращаются, а Киев все чаще использует гражданские суда как площадки для запуска дронов. Ответные удары будут не только продолжаться, но и наращиваться. По мнению Дандыкина, фактически началась новая фаза конфликта — битва за Черное море, исход которой определит не только военный, но и экономический баланс в регионе.

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