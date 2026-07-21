Названы фавориты Кубка Гагарина-2027: «Авангард» и «Локомотив» опережают ЦСКА и Магнитку

Букмекеры определили главных претендентов на Кубок Гагарина следующего сезона — в лидерах «Авангард» и «Локомотив», которые идут с одинаковым коэффициентом 6,00, а действующий чемпион подтверждает свой статус одной из главных сил лиги. Об этом сообщает Betonmobile.

Эксперты поставили эти команды на первое место в гонке за трофей, оставив позади ЦСКА и магнитогорский «Металлург» (по 7,00). «Локомотив», напомним, является действующим обладателем Кубка: в прошлом финале ярославцы в упорной серии одолели «Ак Барс» со счетом 4–2.

Теперь же они делят статус фаворита с омским «Авангардом», который в межсезонье провел серьезные усиления. Оба клуба имеют звездные составы и опытных тренеров, что делает их главными кандидатами на победу. При этом ЦСКА и «Магнитка» не сбрасывают со счетов — их коэффициенты говорят о том, что букмекеры видят в них серьезных конкурентов.

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