Проверьте сердце за 45 секунд: лестничный тест, который спасет жизнь без приборов и анализов

Кардиохирург Дмитрий Огнерубов предложил каждому желающему бесплатный и абсолютно точный тест на состояние сердечно-сосудистой системы, для которого не нужны ни дорогие аппараты, ни анализы — просто попробуйте быстро подняться по лестнице на четвертый этаж. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач пояснил, что такая нагрузка моделирует работу сердца в условиях кратковременного стресса. Если орган справляется быстро и без сбоев, значит, его резервы достаточны. Уложились в 45 секунд — риск патологий минимален. Потратили от 45 секунд до 1,5 минуты — вы в «желтой зоне»: организм еще держится, но резервы истощаются. А если подъем занял больше 90 секунд, и вы почувствовали одышку, тяжесть за грудиной или головокружение — это уже «красный флаг»: нужно немедленно обратиться к кардиологу, не дожидаясь инфаркта.

Огнерубов подчеркнул, что этот метод доступен всем и не требует специальной подготовки. Он особенно полезен для тех, кто ведет сидячий образ жизни или имеет лишний вес, но игнорирует симптомы. Тест можно проводить в любом многоэтажном доме, на работе или в торговом центре. Главное — не пытаться бежать марафон, если вы давно не тренировались, и оценивать свои ощущения честно.

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