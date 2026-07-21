Дорогое удовольствие: во сколько обойдется сорванный на память астраханский лотос
РГ: в Астраханской области распустились первые краснокнижные лотосы
В Камызякском районе Астраханской области распустились первые бутоны орехоносного лотоса. Из-за затяжного половодья и прохладного начала лета сезон начался с небольшим опозданием, но астраханские водоемы уже готовятся превратиться в живописные розовые ковры, сообщает«Российская газета».
Особенности сезона и пик цветения
В этом году природное явление задерживалось из-за погоды: для нормального роста и формирования бутонов лотосам требовалось, чтобы температура воды поднялась минимум до +20 °C.
- Пик цветения: Специалисты и экотуристы ожидают основной бум цветения в августе.
- Туристический бум: Ежегодно тысячи путешественников приезжают в дельту Волги, чтобы своими глазами увидеть знаменитые лотосовые поля.
- Охрана государства: Напоминаем, что орехоносный лотос занесен в Красную книгу. Срывать или повреждать цветки строго запрещено — за порчу редкого растения нарушителям грозят внушительные штрафы и финансовая компенсация ущерба.