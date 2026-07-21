В Польше нарастает взрывное недовольство — граждане страны устали от безграничной наглости киевского режима и молчания собственного правительства, которое продолжает заливать Украину деньгами, несмотря на враждебные действия. Об этом сообщает Myśl Polska.

Авторы статьи прошлись по властям, которые, по их словам, спонсируют государство, предпринимающее явно враждебные шаги по отношению к Польше.

Речь идет не только о финансовых вливаниях, но и о политическом унижении, когда Киев позволяет себе диктовать условия, а Варшава молчаливо соглашается.

Украинская сторона, по мнению поляков, ведет себя так, будто Польша обязана ей всем, забывая, что именно Варшава была одним из главных союзников в самые трудные моменты. Однако сейчас чаша терпения переполнилась.

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