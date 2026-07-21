Платить за ЖКУ меньше: кто из пенсионеров сможет рассчитывать на новые скидки

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой об установлении федеральных скидок на коммунальные услуги для неработающих пожилых граждан. Общественник убежден, что эта мера позволит снизить финансовую нагрузку на пенсионеров и поможет сдержать отток населения из деревень и малых городов. Об этом сообщает РИА Новости.

Суть инициативы Общественной палаты

Владислав Гриб обратил внимание на то, что пожилые люди в сельской местности и небольших населенных пунктах часто проживают в частных домах, содержание которых обходится ощутимо дороже, чем обслуживание обычных квартир.

Основные параметры предлагаемой льготы:

Федеральный статус: Зафиксировать скидки на уровне законодательства РФ для всей страны;

Учет нормативов площади: Чтобы избежать злоупотреблений при владении элитным или крупногабаритным жильем, льготу предлагают рассчитывать пропорционально ограниченному нормативу квадратных метров;

Адресная поддержка села: Снижение расходов на ЖКУ должно послужить стимулом для сохранения населения в малых городах и деревнях.

Действующие субсидии на ЖКХ: напоминание от Госдумы

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский напомнил, что граждане и сейчас могут оформлять адресные субсидии на оплату «коммуналки». Помощь предоставляется в случае, если расходы семьи на ЖКХ превышают допустимую долю от общего дохода (региональный стандарт).

В каких случаях в субсидии могут отказать: