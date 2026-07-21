В Истре прокуратура взяла на контроль дело о нападении собак на ребенка

Истринская городская прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела о нападении собак на ребенка в деревне Павловское, а также установление обстоятельств произошедшего. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 19 июля на детской площадке - две собаки породы «американский булли», принадлежащие местному жителю, напали на малолетнего 2020 года рождения. Пострадавший получил укушено-рваные раны волосистой части головы, теменной области, левого плеча, а также гематому грудной клетки. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.