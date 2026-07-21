Генетический суп столетий: эксперты проанализировали ДНК с главной христианской реликвии

Международная группа исследователей применила передовые методы геномного секвенирования нового поколения к образцам Туринской плащаницы, собранным в 1978 году. Анализ показал сложную биологическую карту артефакта, содержащую следы людей, растений, животных и микроорганизмов со всего мира. Об этом сообщили в журнале Scientific Reports.

Что показал генетический анализ

Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Scientific Reports, проводилось методом строгого метагеномного секвенирования без применения ПЦР. Целью ученых, среди которых была профессор судебной экспертизы Университета Ланкашира Ноэми Прокопио, было не определение возраста или подлинности реликвии, а восстановление ее биологической истории.

На льняных волокнах ткани удалось обнаружить:

Человеческую ДНК: Выявлено сразу несколько линий митохондриальной ДНК человека, накопившихся за столетия контакта с паломниками и исследователями. Выделить из них первоначальный генетический материал уже невозможно.

ДНК растений и животных: На плащанице сохранились следы пшеницы, моркови, кукурузы, бананов, арахиса, а также крупного рогатого скота, свиней, кур, собак, кошек и даже средиземноморского красного коралла.

Разнообразный микробиом: Обнаружены бактерии, грибы и солелюбивые археи.

По мнению авторов работы, такое биологическое разнообразие наглядно отражает многовековой путь реликвии, процессы ее хранения, перевозки и взаимодействия с людьми в самых разных уголках планеты.