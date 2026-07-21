Европа хочет свой «Калибр»? Военэксперт раскрыл, зачем Британия и Германия создают ракеты Deep Precision Strike

Великобритания и Германия анонсировали амбициозный военный проект, способный изменить баланс сил в Европе: к 2034 году они планируют совместно разработать и запустить в серию крылатые ракеты с радиусом поражения до двух тысяч километров. Новое оружие, получившее кодовое название Deep Precision Strike, по сути, является европейским аналогом американских «Томагавков» и российских «Калибров» — высокоточных систем, способных наносить удары в глубоком тылу противника.

Как пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей военный эксперт Алексей Самойлов, речь идет не просто об отдельной ракете, а о создании полноценного рода войск — оперативно-тактических комплексов со сложнейшей инфраструктурой наведения, прицеливания и боевого дежурства. Это огромный технологический вызов, учитывая, что у Великобритании и Франции таких систем никогда не было, а Германия имела их лишь в виде легендарных «Фау» времен Второй мировой войны, документация по которым после 1945 года ушла в СССР и США.

Главный политический подтекст проекта, по мнению эксперта, лежит далеко за пределами технических характеристик. Берлин и Лондон таким образом демонстрируют Вашингтону свою стратегическую самостоятельность. Создав собственные ракеты средней дальности, они перестанут зависеть от американских поставок и решений о применении вооружений. Это шаг к военному суверенитету Европы, попытка выйти из-под «зонтика» НАТО в вопросах планирования глубоких ударов.

По его словам, проект Deep Precision Strike — это не просто модернизация арсенала, а политическое заявление. Европейские державы дают понять, что готовы нести ответственность за свою безопасность самостоятельно и обладать инструментами сдерживания, не оглядываясь на океан. Успех этой программы может кардинально перекроить европейскую архитектуру обороны, сделав ее менее зависимой от трансатлантических союзников.

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