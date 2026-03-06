«Честный знак» приходит в мясной отдел: как маркировка защитит качество колбас и деликатесов

Включение мясной продукции в систему цифровой маркировки станет ключевым шагом в обеспечении качества продуктов на российских прилавках. Такое мнение в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» высказал Каплан Панеш, заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Как напомнил парламентарий, первый этап стартует 1 августа 2026 года. С этой даты обязательная маркировка и передача сведений в систему «Честный знак» вводится для готовых и консервированных продуктов из мяса, мясных кулинарных изделий, паштетов, а также для отдельных видов колбасной продукции.

Второй этап начнется 1 октября 2026 года — тогда требования распространятся на вареные, копченые, фаршированные, кровяные и жареные колбасы, а также на аналогичные продукты. А с 1 июня 2027 года все участники рынка будут обязаны передавать в систему полные данные об обороте продукции и ее выводе из оборота — то есть каждая палка колбасы или упаковка сосисок будет отслеживаться от прилавка до покупателя.

«Главная цель — борьба с нелегальным оборотом. Доля незаконного оборота мясных изделий на российском рынке в 2024 году составляла 18 процентов. Это огромный объем продукции, которая попадает к потребителю неизвестно откуда, неизвестно с какими сроками годности и без уплаты налогов. Маркировка позволит это пресечь», — подчеркнул депутат.

Также собеседник отметил, что для добросовестных производителей это защита от нечестной конкуренции, когда подделки и фальсификат продаются дешевле за счет экономии на качестве и безопасности. Для потребителя это возможность через приложение «Честный знак» проверить легальность товара прямо в магазине: достаточно отсканировать код и увидеть всю информацию о продукте и его происхождении.

Кроме того, по словам Панеша, система не пропустит на кассе товар с истекшим сроком годности — это дополнительная защита от просрочки. Штраф за каждый факт продажи немаркированного товара составляет от 50 до 300 тысяч рублей. Если нарушение будет системным, бизнес может встать. Поэтому готовиться нужно заранее, не откладывая на последний момент.

«Единственное, к чему стоит привыкнуть потребителю: на кассе будут сканировать код на каждой упаковке, но это уже обычное дело для молочной продукции, воды и других товаров. А если захотите проверить сосиски или ветчину — скачивайте приложение «Честный знак» и смотрите всю подноготную продукта. Со временем это станет такой же привычкой, как проверка сдачи в магазине», — резюмировал Панеш.

Ранее сообщалось, что изменится на продуктовых полках в 2026 году после обновления ряда ГОСТов.