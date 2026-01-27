Депутат Чаплин прокомментировал ситуацию с экологическими нарушениями завода «Метком групп» в Зарайске

В подмосковном Зарайске состоялось выездное заседание администрации городского округа, посвященное острой экологической проблеме. В центре культуры «Победа» собрались более 250 жителей, чтобы вместе с главой Виктором Петрущенко обсудить деятельность предприятия «Метком групп», которое на протяжении многих лет, по мнению горожан, загрязняет окружающую среду.

Поводом для встречи стали многочисленные коллективные обращения граждан к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с требованием принять меры и прекратить вредное воздействие завода на экологию и здоровье людей.

Участники встречи отмечали постоянные выбросы с неприятным запахом, а также наличие на территории предприятия складированной старой оргтехники, остатков аккумуляторов и емкостей с кислотами под открытым небом. По словам жителей, негативное воздействие завода ощущается уже более 15 лет. В ходе трехчасового диалога один из собственников предприятия Юрий Сопов пообещал немедленно приступить к исправлению ситуации, однако эти заявления не нашли доверия у собравшихся.

Депутат Госдумы (фракция «Единая Россия») Никита Чаплин также присоединился к обсуждению, отметив, что взял ситуацию на контроль.

«В связи с обращениями жителей Зарайска, взял на личный контроль ситуацию по деятельности металлургического предприятия „Метком групп“. Совместно с главой городского округа Виктором Петрущенко мы направили запросы в надзорные органы для проведения всесторонней проверки. Подчеркиваю: все законные права граждан на благоприятную окружающую среду должны быть неукоснительно соблюдены», — заявил парламентарий.

Чаплин подчеркнул, что о ходе работы и результатах проверок жителей обязательно проинформируют.

