Эколог раскритиковала реализацию программ по охране Байкала

Озвученные на высоком уровне планы по строительству очистных сооружений для Байкала звучат как долгожданное решение. Глава Бурятии Алексей Цыденов, выступая в Госдуме, связал эти планы с новым законом об охране озера, который, по его словам, должен не только защитить воду от загрязнения, но и повысить пожарную безопасность. Однако за этим официальным оптимизмом скрывается давняя и куда более сложная реальность. Суть проблемы не в отсутствии законов или денег, а в хроническом провале их реализации. Как отмечает депутат и эколог Елена Янчук, несмотря на десятки миллиардов рублей, выделенных из федерального центра за последние годы, конкретных результатов нет.

По ее словам, строительство ключевых очистных сооружений, например в Улан-Удэ, фактически провалено. Не продвигается и рекультивация опасного наследия Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Новые законодательные поправки, по ее мнению, не только не усиливают, но даже ослабляют природоохранный режим, оставляя корень проблемы нетронутым.

Депутат добавила, что последствия этой управленческой неэффективности плачевны и накапливаются с каждым годом. Уникальная экосистема Байкала, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, продолжает принимать неочищенные стоки от прибрежных населенных пунктов и туристических объектов. Финансирование, вместо того чтобы превращаться в современную инфраструктуру, расходится без видимого результата, что порождает в обществе закономерное недоверие к любым громким заявлениям.

По ее мнению, объявление о новых стройках сталкивается со стеной скепсиса, подкрепленного многолетним опытом срыва подобных проектов. Пока ключевой проблемой остаются низкое качество управления и, как прямо указывает эксперт, коррупционные риски, любые законодательные инициативы и бюджетные вливания рискуют остаться лишь благими намерениями. Реальная защита Байкала начнется не с новых законов, а с честного аудита уже потраченных средств и создания прозрачной, отвечающей за результат системы исполнения. Без этого даже самые громкие заявления о спасении озера будут лишь эхом в сибирских горах.

