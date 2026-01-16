Кисть в мясо и безнаказанность: кто ответит за изувеченную на катке руку матери-одиночки в Кукморе?

Декабрьский вечер в ледовом дворце «Олимп» в Татарстане превратился для 23-летней Эмилии в точку отсчета новой реальности, наполненной шоком, операциями и реабилитацией. Генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как могут наказать лихача с катка, травмирующего кисть девушки.

Во время массового катания группа молодых людей, двигавшихся на высокой скорости и игнорировавших правила безопасности, спровоцировала столкновение. Один из них, потеряв равновесие, упал на девушку и переехал ее кисть коньком. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент удара и крик пострадавшей, однако виновник инцидента даже не остановился. Результатом стали переломы трех пальцев, повреждение сухожилий и экстренная операция в Казани. Спустя год рука так и не восстановила функции, а полиция вынесла вердикт: несчастный случай.

По словам пострадавшей, персонал Ледового дворца не контролировал порядок на льду, позволяя подросткам кататься против потока и создавать опасные ситуации. Согласно статье 14 Закона РФ «О защите прав потребителей», администрация катка обязана обеспечивать безопасность посетителей. Отсутствие контроля со стороны инструкторов и администраторов может стать основанием для солидарной ответственности организации вместе с непосредственным причинителем вреда.

«Каток является объектом повышенной опасности. Это прямо следует из статьи 1079 Гражданского кодекса РФ. Лед, скорость, острые лезвия. Любое неосторожное действие может привести к тяжелым последствиям. Именно поэтому на таких объектах действуют правила безопасности, а их нарушение влечет ответственность», — подчеркнул юрист.

С точки зрения уголовного права, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности подпадает под статью 118 УК РФ. Наличие видеозаписей и медицинских заключений делает отказ в возбуждении дела спорным. По мнению эксперта, формулировка «несчастный случай» часто становится прикрытием для нежелания разбираться в деталях происшествия.

«Эмилия вправе требовать компенсацию расходов на лечение, реабилитацию, утраченный заработок, а также компенсацию морального вреда. Это предусмотрено статьями 1085, 1086 и 151 ГК РФ», — отметил Адамс.

По его словам, даже при отсутствии уголовного состава, гражданское законодательство остается на стороне пострадавшей. Статья 1064 ГК РФ обязывает лицо, причинившее вред, возместить его в полном объеме. В данном случае речь идет о расходах на дорогостоящую реабилитацию (каждый визит к специалисту обходится в 1500 рублей), компенсации утраченного заработка и морального вреда. Поскольку Эмилия одна воспитывает ребенка и из-за травмы лишена возможности полноценно работать, эти выплаты являются жизненной необходимостью, а не вопросом мести. Юрист подытожил: платить по нормам права должен и обидчик, и сам каток.

Практическая польза данного прецедента заключается в алгоритме действий для пострадавших на льду: фиксация нарушений правил катка персоналом, сбор показаний свидетелей и требование правовой оценки действий администрации. Пока виновные не привлечены к ответственности, а Эмилия продолжает борьбу за признание инцидента правонарушением, надеясь, что ее пример поможет изменить подход к безопасности в спортивных центрах региона.

