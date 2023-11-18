«Отрастил бороду и скрылся»: куда пропал киллер Саша Солдат в день выхода на свободу

Сегодня утром из тюрьмы должен был выйтиотъявленный киллер Ореховской ОПГ Алексей Пустовалов, также известный как Саша Солдат. В 90-х преступник держал в страхе всю Москву. В тюрьме он провел 24 года за 22 доказанных убийства.

ИСТОРИЯ СОЛДАТА

В юные годы будущий убийца патрулировал район с милицией в качестве дружинника, затем служил в морской пехоте и пытался устроиться на работу в ОМОН. Позже попал в поле зрения Дмитрия Белкина — лидера Ореховской ОПГ. В группировке сначала выполнял обязанности телохранителя ее главы, а за умение выходить из непростых ситуаций и преданность получил прозвище Солдат. Спустя время стал киллером при банде.



Как рассказывали СМИ, совершал преступления Пустовалов не только на территории России, но и за рубежом — в Греции. Среди его жертв были бандиты, предприниматели и сотрудники правоохранительных органов. Их он безжалостно ликвидировал, а от тел избавлялся всевозможными жестокими способами.

Поймали киллера, когда за «ореховскими» уже вовсю охотилась милиция, а многие из участников группировки сбежали за границу. Пустовалов же остался в Москве и, по одной из версий, просто ждал, когда его задержат, так как устал от убийств.

В тюрьме Алексей работал сборщиком ритуальных изделий и засольщиком овощей. По некоторым данным после выхода на свободу Пустовалов планировал воссоединиться с женой и ребенком, переехать подальше от столицы и начать новую жизнь.

Фото: [ Подъездная дорога к Тверской колонии №9/Роман Святов, "Подмосковье сегодня" ]

НА СВОБОДЕ ИЛИ НЕТ

Саша Солдат должен был выйти на свободу сегодня около 8-9 утра из колонии №9, которая располагается в деревне Монино Тверской области. В назначенное время на место выехали журналисты, рассчитывающие сделать снимки и возможно получить комментарии. Но… Пустовалов на публике так и не появился до сих пор.

Как сообщают источники, бывшего киллера вывезли из колонии еще в четверг, чтобы не создавать лишней шумихи. Якобы, чтобы скрыться, Пустовало даже отрастил бороду. Наш спецкорр следит за развитием событий.

ВОЗМОЖНА ЛИ НОВАЯ ЖИЗНЬ

Юрист Алла Георгиева рассказала нам, как часто подобные люди успешно реабилитируются, а также способны ли они стать полноценной частью общества после долгой отсидки.

«Люди, отбывающие длительный срок, часто выходят на свободу с поломанной психикой. Восстановиться и жить нормальной жизнью мало у кого получается. И зависит это не только от них самих, но и от отношения к ним общества. Клеймо преступника преследует человека во всех сферах жизни — при трудоустройстве, общении с соседями, противоположным полом, в семье», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Многое, добавила эксперт, зависит именно от того, как примет Пустовалова семья. Близким нужно окружить его заботой, помочь морально. Главное — дать ему понять, что он не изгой. Тогда шансы на успех есть.

«Как показывает практика, людям, отбывающим столь долгий срок и за такие преступления, очень тяжело восстановиться. Чаще всего они вновь возвращаются в места заключения, так как свобода, которой они так ждут, становится для них испытанием, а за решеткой ждет привычный образ жизни», — заключила Георгиева.

Ранее мы сообщали, что суд в Подмосковье приговорил к пожизненному сроку одного из членов Ореховской ОПГ.