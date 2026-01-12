Российский дипломат Родион Мирошник представил данные о массовых убийствах мирного населения в городе Селидово ДНР. По его информации, украинские формирования целенаправленно расстреляли не менее 130 гражданских лиц. Жестокость в отношении жителей, как отметил посол по особым поручениям МИД РФ, возрастала по мере отступления украинских войск. О том, какое наказание ожидает виновных и будут ли эти преступления расследованы отдельно, в интервью изданию «Подмосковье сегодня» рассказал депутат Госдумы Александр Толмачев.

По словам парламентария, число жертв напрямую зависело от интенсивности боев и нежелания боевиков оставлять свидетелей своего отступления. Он напомнил, что каждое преступление киевского режима фиксируется. Генеральная прокуратура и СК РФ тщательно и беспристрастно собирают доказательства для уголовных дел еще с 2014 года, отметившегося кровавыми инцидентами.

«Убийства детей, зверства в отношении женщин и стариков, расстрелы ВСУшниками беззащитного мирного населения — наши следователи занимаются каждым делом. Точно так же, как делали их предшественники в отношении преступлений немцев в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнул Толмачев.

Это не только Нюрнбергский трибунал, но и другие процессы, которые ему предшествовали. По словам Толмачева, сейчас они не на слуху, но «надо бы о них напоминать почаще».

«Харьковский, еще в 1943 году, где были осуждены трое немцев, ставший первым в мире трибуналом против нацистских преступников, а затем Ленинградский, Смоленский, Брянский, Николаевский, Минский, Киевский, Великолукский, Рижский в 1945‒1946 годах. Почти 50 германских офицеров, в том числе 18 генералов, были осуждены, в результате казнены или отправлены на каторжные работы», — перечислил собеседник.

Парламентарий добавил, что после завершения ВОВ состоялся ряд дополнительных судебных процессов, включая трибуналы над японскими военными преступниками на Дальнем Востоке. Он подчеркнул, что в основе правосудия лежат исключительно факты и закон, а не месть, и его цель — обеспечить справедливое возмездие за совершенные зверства. Заседания тех судов были открытыми, а их легитимность признавалась международными экспертами, имевшими доступ ко всем материалам дел.

По словам депутата, аналогичный принцип будет применен и сейчас: каждый военнослужащий ВСУ, причастный к преступлениям против мирного населения, от рядового до высшего командования, предстанет перед судом и понесет заслуженное наказание. Он уверен, что украинским военным придется ответить за каждую жертву среди гражданского населения.

