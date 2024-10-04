Александр Новак и Андрей Воробьев обсудили перспективы развития ОЭЗ

Зампред Правительства России Александр Новак и губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе Международного форума особых экономических зон обсудили перспективы развития этих объектов.

«В Подмосковье пять особых экономических зон, и все они заполнены, заполняются нашими партнерами. Стараемся строить и индустриальные парки. Да, там немного другой налоговый режим, но мы можем сделать так, чтобы каждое новое предприятие чувствовало поддержку», - отметил губернатор.

По словам Новака, в рамках ОЭЗ ведется важная работа по внедрению современных высокотехнологичных производств, где трудятся молодые специалисты. Компании-резиденты ОЭЗ активно развиваются и повышают качество своей продукции, обеспечивают выполнение заказов в разных сферах.

«Правительство поддерживает такие проекты, потому что именно бизнес, работающий «на земле», в регионах, является драйвером экономики», - подчеркнул Новак.

В ОЭЗ «Дубна» 165 резидентов. В их числе — ГК «Рус Биофарм». В рамках пленарной сессии ее руководитель Сатия Карм Пуния отметил, что благодаря отсутствию административных барьеров и поддержке Подмосковья удалось построить завод не за два, а за полтора года.

В рамках форума Новак и Воробьев также посетили выставку продукции резидентов ОЭЗ. Губернатор рассказал, что в Подмосковье планируется построить пять государственных индустриальных парков — в Раменском, Ленинском, Жуковском, Одинцово и Дмитрове.