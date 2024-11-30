Андрей Воробьев: 1 декабря запускаем в Подмосковье зимний сезон

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал жителям об открытии зимнего сезона в регионе. Он стартует в воскресенье, первого декабря.

«Завтра, первого декабря, запускаем в Подмосковье зимний сезон. Открываем катки, зажигаем елки и готовимся к Новому году!» - написал губернатор в своих соцсетях.

В муниципалитетах начнут работать тридцать семь катков с искусственным льдом. Из них восемь созданы в этом году. Расписание их работы представлено в приложении «Мое Подмосковье».

В парках региона пройдут ярмарки, анимационные программы, дегустации, выступления творческих коллективов. Также откроют около пятидесяти лыжных трасс и более шестидесяти горок для тюбинга. Всего будет доступно более восьмисот мест, где можно будет покататься на коньках, и свыше 180 трасс для катания на лыжах.

Кроме того, в воскресенье стартует новый сезон проекта «Выходи во двор». Хоккейный матч пройдет в Черноголовке.