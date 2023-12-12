Андрей Воробьев: 18 представителей Подмосковья вышли в суперфинал конкурса «Лидеры России»

Восемнадцать представителей Подмосковья вышли в суперфинал пятого конкурса «Лидеры России» в ЦФО. В общей сложности число суперфиналистов составило 112 человек — это представители ЦФО и зарубежных стран. Суперфинал пройдет в столице.

«Люди со свежим и нестандартным взглядом сейчас особенно необходимы, чтобы вывести на новый уровень стратегические проекты развития, возглавить перемены в экономике, социальной сфере, госуправлении», - отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он добавил, что в окружной финал конкурса прошли более 190 участников из Подмосковья. Глава региона также пожелал удачи суперфиналистам. В их числе — Алексей Пирвердян из Одинцово, который руководит производством продуктов в крупной торговой сети, ведущий инженер проекта российской компании «Бюро 1440» Василий Артемов из Королева, детский хирург Юлия Шугина из Щелково.

Очные финалы конкурса проходили с сентября по ноябрь в семи федеральных округах и новых регионах. На окружной финал ЦФО поступило более 50 тысяч заявок. За победу боролись свыше тысячи человек.