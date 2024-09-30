Андрей Воробьев: 22 тысячи светильников заменят в Подмосковье в этом году

Работу по установке и модернизации наружного освещения обсудили в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с областным правительством и главами муниципалитетов.

«Световой день становится короче, а трафик на дорогах, улицах — интенсивнее, поскольку дети начали учиться, взрослые вернулись из отпусков. У нас есть задачи по развитию и модернизации наружного освещения», - отметил губернатор.

По его словам, в этом году в регионе заменят 22 тысячи светильников на энергосберегающие. Также в рамках программы «Светлый город» установят девять тысяч новых.

«Важен акцент на цифровизации, диспетчеризации, чтобы мы могли в режиме онлайн управлять системами наружного освещения, сразу видеть неисправности и оперативно их устранять». - подчеркнул Воробьев.

В Подмосковье более миллиона объектов наружного освещения, их обслуживают 67 организаций. В регионе наблюдается положительная динамика по обращениям жителей в части освещения. В прошлом году поступило 32 тысячи обращений, в текущем — 25 тысяч.

Также на совещании обсудили освещение на региональных дорогах, остановках общественного транспорта и вдоль вылетных магистралей. В 2023 году ввели 25 километров линий наружного освещения в восьми округах. В этом году новое освещение появится на 35 километрах на восьми дорогах.

Из 9,3 тысячи пешеходных переходов на региональных дорогах более трех тысяч освещены по-новому. В этом году было обустроено 100 проекционных и около 40 умных переходов.