Коммунальщики Королева готовят ливневую канализацию к зиме: работы идут в разных районах города
Фото: [администрация г.о. Королев]
Специалисты предприятия «Автобытдор» ведут подготовку системы городской ливневой канализации к зимнему периоду. Обслуживание дождевой канализации — круглогодичная задача: в зависимости от сезона перед рабочими стоят разные приоритеты.
В последнее время бригады провели работы на нескольких участках: проспекте Королева, а также на улицах Пионерской, Калининградской и Гагарина.
Рабочие промывают трубы от ила и песка, а также очищают решетки от бытового мусора, опавших листьев и веток. Такая профилактика помогает избежать засоров и обеспечивает бесперебойный отвод воды.
Важно учитывать, что часть колодцев расположена на проезжей части, поэтому специалистам приходится временно перекрывать отдельные полосы движения. Просим водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям: эти меры необходимы для безопасности и стабильной работы городской инфраструктуры.