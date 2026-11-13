Коммунальщики Королева готовят ливневую канализацию к зиме: работы идут в разных районах города

В последнее время бригады провели работы на нескольких участках: проспекте Королева, а также на улицах Пионерской, Калининградской и Гагарина.



Рабочие промывают трубы от ила и песка, а также очищают решетки от бытового мусора, опавших листьев и веток. Такая профилактика помогает избежать засоров и обеспечивает бесперебойный отвод воды.



Важно учитывать, что часть колодцев расположена на проезжей части, поэтому специалистам приходится временно перекрывать отдельные полосы движения. Просим водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям: эти меры необходимы для безопасности и стабильной работы городской инфраструктуры.