Подмосковные фигуристы завоевали медали на этапе Гран-при России в Омске

Подмосковные фигуристы завоевали медали на этапе Гран-при России

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Фото: [Федерация фигурного катания России]

Подмосковные спортсмены завоевали две медали — золотую и серебряную — на шестом, заключительном этапе юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию на коньках, который прошел в Омске. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, в соревнованиях танцевальных пар победу одержали Мария Фефелова и Артем Валов (УОР № 3, Химки). На втором месте оказались Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин (УОР № 3, Химки). По результатам шести этапов юношеского Гран-при на первенство России прошли отбор подмосковные пары Мария Фефелова и Артем Валов, Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин, а также Полина Тихонова и Матвей Лысов.

Этап юниорской серии провели в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о завершении реконструкции спорткомплекса «Старт» в Реутове.

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Министерство физической культуры и спорта Московской области