Подмосковные фигуристы завоевали медали на этапе Гран-при России в Омске
Подмосковные фигуристы завоевали медали на этапе Гран-при России
Фото: [Федерация фигурного катания России]
Подмосковные спортсмены завоевали две медали — золотую и серебряную — на шестом, заключительном этапе юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию на коньках, который прошел в Омске. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, в соревнованиях танцевальных пар победу одержали Мария Фефелова и Артем Валов (УОР № 3, Химки). На втором месте оказались Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин (УОР № 3, Химки). По результатам шести этапов юношеского Гран-при на первенство России прошли отбор подмосковные пары Мария Фефелова и Артем Валов, Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин, а также Полина Тихонова и Матвей Лысов.
Этап юниорской серии провели в рамках федеральной программы «Спорт России».
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