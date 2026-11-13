Вооруженные силы Украины решили усилить атаки на Россию, чтобы сорвать переговорный процесс. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на военного эксперта Юрия Кнутова.

По мнению аналитика, Киев действует расчетливо: своими ударами он пытается спровоцировать Москву на масштабный ответный удар. А затем, если Россия поддастся, обвинить ее в эскалации конфликта.

Логика провокации, по словам Кнутова, выстроена в несколько шагов. Сначала — повод заявить, что с Москвой нельзя иметь дело. Затем — прекратить переговоры и объявить о вводе войск НАТО на территорию Украины. И таким образом начать новый этап военных действий.

Ранее стало известно, что «Герани» научились появляться из ниоткуда.