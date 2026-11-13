Провокация вместо мира: эксперт Кнутов объяснил всплеск атак ВСУ
Кнутов назвал причину усиления атак Украины на Россию
Вооруженные силы Украины решили усилить атаки на Россию, чтобы сорвать переговорный процесс. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на военного эксперта Юрия Кнутова.
По мнению аналитика, Киев действует расчетливо: своими ударами он пытается спровоцировать Москву на масштабный ответный удар. А затем, если Россия поддастся, обвинить ее в эскалации конфликта.
Логика провокации, по словам Кнутова, выстроена в несколько шагов. Сначала — повод заявить, что с Москвой нельзя иметь дело. Затем — прекратить переговоры и объявить о вводе войск НАТО на территорию Украины. И таким образом начать новый этап военных действий.
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