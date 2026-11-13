Трихолог Бавалия развеяла миф о мытье головы и росте волос

Трихолог Бавалия объяснила связь между ростом волос и мытьем головы

Здоровье

Редкое или неправильное мытье головы может замедлить рост волос в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает сайт Vogue со ссылкой на трихолога и эксперта по вопросам выпадения волос британской косметической компании Nanogen Акту Бавалию.

По словам специалистки, само по себе очищение кожи головы не ускоряет рост — этот параметр заложен генетически. Однако если мыть голову редко, пот, кожное сало и остатки средств для укладки скапливаются и закупоривают волосяные луковицы. В результате рост замедляется.

График водных процедур Бавалия советует подбирать индивидуально. Обладателям жирной кожи головы или тем, кто страдает от перхоти, она рекомендует мыть волосы каждые один-два дня. Люди с сухой кожей, а также с окрашенными или кудрявыми волосами могут увеличить интервалы между мытьем.

Регулярное мытье, подчеркнула трихолог, остается важным фактором: чистая и здоровая кожа головы создает наилучшую среду для фолликулов и растущих волос.

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