Андрей Воробьев: 28 молодых ученых и 29 молодых специалистов получили сертификаты на жилье

Сегодня в Подмосковье вручили сертификаты на жилье двадцати восьми молодым ученым и двадцати девяти молодым специалистам. Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Всего с начала работы программы льготную ипотеку получили 706 человек. Поздравляю каждого! Спасибо, что выбираете Подмосковье», - обратился к ним глава региона.

В число получателей сертификатов вошел Андрей Ларионов. Он около тринадцати лет работает инженером-электроником в НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке. Также сертификат получила ведущий инженер-конструктор НПО им. Лавочкина в Химках Анастасия Косенкова.

Помимо этого, сертификаты вручили младшему научному сотруднику и гематологу МОНИКИ Раисе Варданян, инженеру-технологу первой категории на Машиностроительном заводе «ЗиО-Подольск» Марату Усманову.

Ранее губернатор рассказал о поддержке многодетных семей в преддверии учебного года.