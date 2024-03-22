Андрей Воробьев: 40 человек погибли во время теракта в Crocus City Hall

Во время теракта в Crocus City Hall в Красногорске погибли сорок человек. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сорок человек погибли во время теракта в Крокусе, более ста пострадали. Мои глубокие соболезнования родным погибших», - рассказал глава региона.

По его словам, медики продолжают оказывать помощь всем пострадавшим. Состояние большинства из них оценивается как средней степени тяжести, еще пять человек — в тяжелом состоянии.

На месте случившегося работают два пожарных вертолета. Главной задачей является ликвидация возгорания.