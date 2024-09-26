Андрей Воробьев: 68 автомобилей неотложной помощи поступило в больницы Подмосковья в этом году

В этом году в медицинские учреждения Подмосковья поступило шестьдесят восемь автомобилей неотложной помощи, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Специализированный транспорт необходим для оказания паллиативной помощи и для обслуживания на дому пациентов, которые по состоянию здоровья не могут сами приезжать в поликлинику.

«В этом году поставили шестьдесят восемь неотложек — по восемь в Московский областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, три — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения», — отметил губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

Кроме того, до конца года в разные округа Подмосковья поступит семьдесят семь машин скорой помощи, добавил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что в Московской области уделяют особое внимание первичному звену здравоохранения, в том числе строительству новых поликлиник рядом с домами и привлечению на работу в регион высококвалифицированных специалистов.

Андрей Воробьев также напомнил, что в августе в Красногорске был открыт ДКЦ имени Л. М. Рошаля, а до конца года в регионе заработают семь новых поликлиник, двенадцать ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, где будет работать пять бригад.