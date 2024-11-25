Андрей Воробьев: 80 благоустроенных пространств открыли в этом году в Подмосковье

На еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством региона и главами округов обсудили итоги программы благоустройства на этот год.

«Из 90 плановых вводных объектов этого года 80 у нас уже готовы и радуют жителей. Нужно отметить, что содержание парков — это не менее важное мероприятие, оно должно быть стандартизировано, чтобы ни в коем случае не получалось так, что мы построили большое количество площадок, парков, скверов, лесопарков и вдруг там не уделили внимание комфорту», - подчеркнул губернатор.

Зампред правительства региона — министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин сообщил, что этой зимой в парках Подмосковья будет работать 37 катков с искусственным льдом. В их числе восемь новых — в Дубне, Коломне, Раменском, Ступино, Лобне, Солнечногорске и Егорьевске.

В этом году в регионе провели масштабную программу по обновлению детских площадок — привели в порядок более 700 объектов. Построили 130 губернаторских площадок и заменили 573 площадки.

В рамках программы «Светлый город» привели в порядок 214 объектов. Заменили 32 тысячи светильников и почти четыре тысячи опор. Программа завершена.

Обустроили 23 пешеходные зоны и площади. Восемнадцать из них полностью доступны для прогулок и досуга. Также благоустроили 14 скверов, 12 из них уже открыты.

Из 12 запланированных на этот год лесопарков в порядок привели девять — в Одинцово, Клину, Наро-Фоминске, Лыткарино, Сергиевом Посаде, Подольске, Пушкино и Химках.

Кроме того, преобразили 13 катков и скейт-парков. Десять из них полностью функционируют. В декабре откроют еще три катка в Сергиевом Посаде, Коломне и Лобне. Также до конца года благоустроят четыре стелы в Подольске, Шаховской, Дмитрове и Лотошино.

Помимо этого, открыты все 12 парков, пять набережных и восемь детских скверов, которые вошли в программу благоустройства на этот год.