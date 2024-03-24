Андрей Воробьев: Акция «Журавли» прошла у стен Крокуса

Губернатор Воробьев

Фото: [Соцсети губернатора МО Андрея Воробьева]

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что акция памяти «Журавли» прошла у стен «Крокус Сити Холла». Об этом стало известно благодаря его социальным сетям.

«Мы зажгли свечи и почтили память погибших минутой молчания. Большое горе, которое нам всем только предстоит осознать», - отметил глава региона.

Андрей Воробьев также подчеркнул, что понимает, что никакие слова поддержки не способны залечить раны людей, которые потеряли близких в этом страшном теракте.

«Все, что мы сейчас можем сделать — это быть сильными, быть вместе. Спасибо каждому за неравнодушие, за помощь. Тысячи людей и очень много цветов», - написал Воробьев.

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