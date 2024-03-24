Андрей Воробьев: Акция «Журавли» прошла у стен Крокуса
Фото: [Соцсети губернатора МО Андрея Воробьева]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что акция памяти «Журавли» прошла у стен «Крокус Сити Холла». Об этом стало известно благодаря его социальным сетям.
«Мы зажгли свечи и почтили память погибших минутой молчания. Большое горе, которое нам всем только предстоит осознать», - отметил глава региона.
Андрей Воробьев также подчеркнул, что понимает, что никакие слова поддержки не способны залечить раны людей, которые потеряли близких в этом страшном теракте.
«Все, что мы сейчас можем сделать — это быть сильными, быть вместе. Спасибо каждому за неравнодушие, за помощь. Тысячи людей и очень много цветов», - написал Воробьев.