Андрей Воробьев: Атака ВСУ на пляж в Севастополе — это теракт против мирных людей
Фото: [Антон Чернов]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что атака военных сил Украины на пляж в Севастополе является терактом против мирных людей. Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Наши искренние соболезнования всем родным и близким погибших. Подмосковье скорбит с вами», — отметил Воробьев.
Он пожелал раненым — скорейшего выздоровления, и заявил, что Подмосковье готово оказать всю необходимую помощь, в том числе принять пострадавших.