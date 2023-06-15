Андрей Воробьев: авиастроительный комплекс будет активнее развиваться в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение с гендиректором ПАО «ОАК», вице-президентом ОООР «СоюзМаш России» Юрием Слюсарем. В его рамках в регионе будет активнее развиваться авиастроительный комплекс.

«Соглашение будет способствовать развитию авиастроения и повышению конкурентоспособности отечественных самолетов и в мировом пространстве, и внутри страны. Кроме того, это всегда очень высокотехнологичные рабочие места», - отметил глава региона.

В рамках соглашения будут привлекать новых сотрудников, развивать социальную инфраструктуру для работников предприятий, реализовывать программы импортозамещения и развивать связи с отечественными поставщиками.

Как отметил Слюсарь, сейчас предприятия ОАК увеличивают объемы производства и выпускают военные и гражданские самолеты. К примеру, завод в Луховицах принимает участие в программе создания нового регионального пассажирского самолета Ил-114-300.

«Мы активно развиваем программы сотрудничества с Правительством Московской области», - добавил он.

Ранее губернатор подписал соглашение с ГК «Мультиколд» о создании логистического кластера в Подмосковье.