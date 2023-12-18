Андрей Воробьев и Александр Лукашенко обсудили сотрудничество Подмосковья и Белоруссии

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили перспективы сотрудничества области и государства. Как отметил Воробьев, для Подмосковья Белоруссия — один из крупнейших партнеров по импорту и экспорту. Лукашенко отметил, что Подмосковье является лидером по объему торговли, и торговля ведется практически по всей номенклатуре товаров.

Для Подмосковья важно развивать кооперационные связи и создавать новые производственные цепочки для импортозамещения. В области реализуется 245 проектов импортозамещения с общим объемом инвестиций около двухсот миллиардов рублей. Их запуск позволит создать более 22 тысяч рабочих мест. Для бизнеса в регионе доступно пять ОЭЗ и 69 индустриальных парков.

«Соответственно, и белорусские компании могут себя у нас найти. Мы можем реализовывать совместные проекты — это машиностроение, перерабатывающая промышленность, изготовление и более глубокая переработка сырья. Все эти возможности у нас есть», - отметил губернатор.

В рамках встречи обсудили важные направления сотрудничества. Это и производство строительных смесей на основе белорусского цемента, и создание сервисно-логистического хаба, и развитие мясо-молочного производства. Подмосковье регулярно закупает продукцию Минского тракторного завода. В этом году закупили 430 тракторо МТЗ и 17 погрузчиков компании «Амкодор». В следующем году планируется закупить еще 162 трактора и 32 погрузчика. Также Подмосковье готово рассмотреть возможность локализации части производственных процессов — к примеру, плитки «Керамин» и сухих строительных смесей «Белцемент». Кроме того, в области востребована продукция «Могилевского завода лифтового машиностроения». В 2022 году было закуплено пяти сотен единиц продукции, в 2023-м — более трехсот.

«Особое внимание — нашему культурному, образовательному обмену. В Подмосковье есть флагманские школы, которые с большим удовольствием примут ребят из Белоруссии. А преподаватели могут обмениваться методиками воспитания, преподавания. Все это позволит нам лучше понимать друг друга. Мы дорожим отношениями с Белоруссией», - добавил губернатор.

Лукашенко отметил, что в Подмосковье один из крупнейших в России научно-технических комплексов, и Белоруссия заинтересована в расширении сотрудничества в этой сфере.