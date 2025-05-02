Андрей Воробьев: более 200 аварийных бригад ликвидируют последствия непогоды в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих социальных сетях рассказал о ликвидации последствий непогоды в регионе. По его словам, в округах работают свыше 200 аварийных бригад.

«Прямо сейчас более 200 аварийных бригад — это наши коммунальные службы вместе с МЧС — заняты ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог и железных дорог (особенно сложно на Рижском и Савеловском направлении, сообщение осуществляется с задержками, запущены компенсационные автобусы для перевозки пассажиров)», - рассказал глава региона.

Воробьев отметил, что бригады энергетиков и АВС региона восстанавливают электроснабжение. Как только эти работы завершатся, будут запущены котельные, оставшиеся без электричества.

По словам губернатора, из-за непогоды в Подмосковье обесточены 237 ЛЭП и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тыс. жителей. Особенно пострадали округа, расположенные на севере и северо-западе региона — Талдом, Дмитров и Сергиев Посад. В Сергиевом Посаде без электричества 46 населенных пунктов и 11 котельных, в Дмитрове — 47 населенных пунктов и 21 котельная. В Талдоме сложности связаны с расчисткой дорог от деревьев и восстановлением ЛЭП.

«Все необходимые ресурсы и силы для борьбы с последствиями непогоды развернуты, будем информировать о сроках устранения аварий», - добавил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о программе по модернизации электроснабжения в области.