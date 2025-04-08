Андрей Воробьев: масштабную программу по электроснабжению реализуют в Московской области
Губернатор Подмосковья рассказал президенту РФ о модернизации ЖКХ в области
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, как в регионе развивается сфера ЖКХ. Он рассказал, что будет реализована масштабная программа по модернизации электроснабжения.
«Мы предусмотрели на следующие четыре года очень заметную программу по электроснабжению вместе с „Россетями“, с Министерством энергетики, с Сергеем Семеновичем [Собяниным], мэром Москвы», — доложил Воробьев.
Он отметил важность реализации программы в связи с большими объемами потребления электроэнергии в регионе и открытием предприятий. На эти цели направят около 290 млрд руб.
«Да, она порядка 290 миллиардов на пять лет, это большие деньги. Питающие центры. Но, в общем, сегодня как никогда без энергии очень сложно обеспечивать прорыв, развитие экономики», — сказал глава региона.
Ранее Андрей Воробьев рассказал Владимиру Путину о реализации масштабных проектов в транспортной сфере.